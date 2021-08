Stadi aperti, tornano i tifosi. La Gazzetta dello Sport: "Via con la capienza al 50%"

Torna la Serie A e tornano anche i tifosi a riempire gli spalti. In realtà fino all'ultimo si è lavorato affinché la capienza fosse aumentata ma ci si dovrà accontentare al momento del 50%. "È un punto di partenza che mi auguro presto possa essere alzato" ha affermato ieri il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. Intanto le linee guida da seguire rimangono le stesse: ingresso solo ai muniti di green pass, quindi a chi ha già effettuato la prima dose di vaccinazione, a chi ha completato il ciclo vaccinale e a chi ha effettuato un tampone molecolare o rapido con esito negativo, obbligo di mascherina e disposizione a scacchiera.

Oggi alle 18:30 a San Siro debutta l'Inter davanti a quasi 30mila spettatori, all'Olimpico per Roma-Fiorentina di domani sera ce ne saranno circa 24mila mentre il Diego Maradona di Napoli aprirà le porte a circa 22mila tifosi. Ai tifosi verranno date indicazioni ben precise per entrare negli impianti evitando la formazione di assembramenti ma il consiglio rimane sempre quello di muoversi con largo anticipo. In attesa di ulteriori concessioni, al momento ciò che conta è poter tornare a tifare.