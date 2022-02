Stadi, l'obiettivo è quello di tornare alla capienza massima entro la fine di febbraio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mese di febbraio sarà un mese decisivo per il futuro dei tifosi italiani negli stadi. Nel prossimo turno di campionato, gli impianti potranno tornare a riaccogliere il 50% della capienza massima dopo che nelle ultime due giornate di campionato erano ammessi solamente 5.000 spettatori. L’obiettivo della Lega però è quello tornare alla normalità il prima possibile, e cioè riempire al 100% le strutture. Questa idea è da mettere in pratica già entro la fine di febbraio, sperando che la curva epidemiologica non torni a salire.