Stadio a San Donato: entro una decina di giorni il via libera. Quattro criticità

Ci sono delle novità riguardo il nuovo stadio del Milan a San Donato. Secondo le indiscrezioni riportate questa mattina su Il Cittadino, infatti, la giunta comunale guidata dal Sindaco Squeri, dovrebbe dare il via libera entro una decina di giorni al progetto. L'ok arriva dopo le analisi da parte di una serie di tecnici scelti dal comune sulla variante di progetto presentata lo scorso settembre da SportLife City, società controllata dal Milan, sull'area interessata di San Francesco.

In una decina di giorni dunque il progetto potrebbe essere avviato. Vi sono comunque, come viene riportato, alcune ovvie criticità da affrontare. Quattro nello specifico: le infrastrutture, la viabilità, le compensazioni ambientali e tutta una serie di aspetti tecnici sempre inerenti all'impatto ambientale dell'opera sul territorio. In questo senso è probabile che il club rossonero dovrà operare alcune modifiche al proprio progetto, in modo che il progetto da un miliardo di euro possa finalmente decollare.