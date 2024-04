Stadio a San Donato, il Sindaco Squeri pronto a compiere il primo passo ufficiale con la richiesta di adesione all'Accordo di programma

vedi letture

Il Comune di San Donato sta per compiere ufficialmente passi avanti sul futuro stadio del Milan. Come si legge su "Il Cittadino", infatti, oggi il sindaco Francesco Squeri compirà il proprio passo ufficiale. Nelle prossime ore il primo cittadino invierà la richiesta di adesione all’Accordo di programma a Regione Lombardia, a Città metropolitana, a Rfi e alla società SportLifeCity, controllata dal club rossonero, che nel settembre scorso ha depositato in municipio la propria richiesta di variante agli strumenti urbanistici in vigore.

Il calcio d’inizio della trafila in capo agli enti preposti, che dovrebbe concludersi nell’arco di 18 mesi di tempo, verrà tirato con un plico di un centinaio di pagine di documenti tecnici accompagnato da una lettera a firma di Squeri.