Stadio, due impianti insostenibili per Milano: l'ipotesi Sesto rimane viva

Come riporta la Gazzetta dello Sport, alla luce delle dichiarazioni di alcuni esponenti politici come il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, è stata messa nuovamente in discussione la possibilità che San Siro venga demolito per fare spazio a un nuovo stadio per Milan e Inter. Per il comune di Milano sostenere due impianti diversi sarebbe impossibile, per questo motivo rimane viva sullo sfondo l'ipotesi di Sesto San Giovanni per la quale però bisognerebbe rifare una parte di lavoro.