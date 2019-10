Stadio, la risposta di Milan e Inter sul clima di ricatto e sulla voglia di investire

E' arrivato un documento congiunto di risposta, da parte di Milan e Inter, alle osservazioni e ai quesiti formulati dal Consiglio Comunale nel corso delle audizioni in sede di Commissioni Congiunte. Quanto contenuto nella Proposta del Club, scrivono le società "rispecchia il carattere generale e preliminare delle informazioni". Risposte, dunque, in merito alle osservazioni formulate dai Consiglieri Comunali, "che sono quelle che è possibile formulare nella fase attuale del procedimento previsto dalla Legge Stadi". I club, inoltre, spiegano che ci sia un clima di ricatto e c'è la minaccia di una fuga altrove.

Le società rispondono, congiuntamente, che "vogliono investire 1,2 miliardi per realizzare uno stadio di qualità superiore e rigenerare un'area oggi non valorizzata", spiegando che la Proposta depositata riguarda il quartiere di San Siro a Milano. "Questa è la sola opzione oggi esistente. Detto altrimenti, la sola alternativa per i Club è un nuovo San Siro a San Siro"