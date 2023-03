Stadio, Pruiti (Pres. sindaci Parco Sud): "Per legge non si può edificare nulla nel parco"

MilanNews.it

Il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti è stato intervistato da Il Foglio in edicola questa mattina e ha detto la sua in merito al progetto dello stadio del Milan a La Maura, in qualità di presidente dei sindaci del parco. Queste le sue parole: "Il Parco Sud semplicemente, per legge, non può permettere di edificare niente sul suo territorio che non sia il recupero dell'esistente o lo sviluppo del parco agricolo. Mi spiego: alla Maura vogliono fare una pista per cavalli? Nessun problema. Vogliono fare altre stalle? Idem. Ci vogliono mettere un campo da tennis? Ecco, il problema c'è.