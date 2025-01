Stagione da brividi, è viva la possibilità di giocare cinque Derby in due mesi: i possibili incroci

Una stagione da brividi, per tanti motivi quella che sta passando il Milan sotto la guida di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, in un momento delicato e sicuramente poco positivo ha saputo conquistare un trofeo vincendo contro Juventus e Inter, le rivali di sempre. Proprio contro i nerazzurri ci sarà domenica il terzo incontro della stagione, con i due precedenti vinti dal Milan (2-1 in campionato e 3-2 in Supercoppa). Dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria però, e con la Coppa Italia e Campionato sempre nel vivo, per il Milan potrebbe esserci una clamorosa serie di Derby da giocare contro l'Inter.

La nuova Champions riserva sorprese: Juve, Milan e Inter subito a rischio derby

Il Milan è costretto ai playoff, dove, da 13ª, affronterà una tra 19ª (Feyenoord) e 20ª (Juve). Negli ottavi, poi, possibili avversarie l’Arsenal (3ª) o un altro derby con l’Inter (4ª). Ai quarti, poi, a meno di sorprese, una tra Atlético Madrid (5ª), Bayer Leverkusen (6ª), Bayern Monaco (11ª), Real Madrid (12ª) o Manchester City (22ª e costretta ai playoff).

Derby, sempre tu: i possibili incroci

Domenica alle 18.00 è in programma Milan-Inter, derby di ritorno in Serie A. Questo però, potrebbe essere il primo di altre cinque stracittadine da giocare tra febbraio e aprile. Sono cinque possibil derby in 2 mesi e mezzo:

Milan-Inter di campionato

Milan-Inter ottavi di Champions

Inter-Milan ottavi di Champions

Milan-Inter semifinale di Coppa Italia

Inter-Milan semifinale di Coppa Italia

