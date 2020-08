Standard.uk - Milan, obiettivo Aurier per la fascia destra: il Totthenam chiede 22 milioni

Tra i nomi che segue il Milan per rinforzare il reparto difensivo, figura quello di Serge Aurier, terzino destro in forza al Totthenam. Secondo quanto riporta Standard.uk, tra il club rossonero e quello londinese ballano circa novi milioni: gli Spurs valutano l'ivoriano 22 milioni di sterline, mentre la società di Via Aldo Rossi si è fermata a 13 milioni.