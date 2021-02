Stankovic: "Scudetto? Dopo il derby vinto l'Inter ha il destino nelle proprie gambe"

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato anche del Milan, suo prossimo avversario nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Stankovic, a proposito del derby vinto dall’Inter e della lotta per lo scudetto in Serie A, ha dichiarato: “L’Inter ha giocato benissimo il derby, e ora, come si dice in Serbia, ha il destino nelle proprie gambe. Si vede il lavoro di Antonio Conte, è uno duro, tosto che non molla mai”.