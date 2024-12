Stasera Atalanta-Milan, Ravezzani: "La differenza la faranno gli allenatori"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo post su X in merito alla sfida di questa sera tra Atalanta e Milan: "La partita di stasera tra Atalanta e Milan è fondamentale banco di prova per Fonseca. Il tasso tecnico delle squadre è analogo (per me maggiore per i rossoneri). Quindi la differenza la faranno gli allenatori. E a dicembre non vale l’attenuante che il portoghese è appena arrivato".

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it