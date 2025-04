Stasera Inter-Milan: Arnautovic, Theo Hernandez e gli altri. Un derby per dirsi addio

Un derby per dirsi addio. Questa sera andrà in scena la stracittadina della Madonnina fra Inter e Milan che vale un posto nella prossima finale di Coppa Italia. Una partita importante non solo per il valore della partita in sé ma anche per la posta in palio. Si parte dall'1-1 dell'andata con le due formazioni che dovranno necessariamente vincere, non vale più la regola del gol che vale doppio se segnato in trasferta, se vorranno partecipare all'ultimo atto della competizione nazionale dove molto probabilmente troveranno il Bologna.

L'ultimo derby per Arnautovic e Theo

E sarà un derby importante per Marko Arnautovic e soprattutto per Theo Hernandez. I due giocatori infatti lasceranno rispettivamente il club nerazzurro e quello rossonero al termine della stagione e questa sarà infatti la loro ultima stracittadina. Un'opportunità in più per lasciare il segno e salutare così la loro avventura a Milano con una prestazione importante. Anche Correa e Joao Felix saranno in uscita al termine della stagione dopo momenti, fin qui, certamente non esaltanti.

Possibilità Taremi e Tomori

Avranno invece possibilità di rimanere Mehdi Taremi e Fikayo Tomori. I due giocatori, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si stanno giocando le ultime chance di conferma anche per la prossima stagione.