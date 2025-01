Stasera Juve-Milan: sold out a Riyad per una classica del calcio italiano

Grande entusiasmo in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana che per il Milan comincerà questa sera contro la Juventus. Come riportato nei giorni scorsi dai colleghi di Sport Mediaset, che detengono l'esclusiva dell'evento, l'Al-Awwal Park, impianto dove gioca l'Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo che ospiterà la competizione, ha già fatto registrare il sold out per la gara tra bianconeri e rossoneri: tutti i 25.000 biglietti sono stati venduti. Per l'occasione il torneo si giocherà con uno speciale pallone dorato.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it