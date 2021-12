Stasera Milan-Napoli, QS: "Pioli s'aggrappa a Ibra per non perdere l'Inter"

"Pioli s'aggrappa a Ibra per non perdere l'Inter". Questo il titolo dell'edizione odierna di QS. Questa sera a San Siro andrà in scena il big match. Milan e Napoli si sfideranno in un match che ci dirà di più su chi potrà essere l'anti-Inter. Il tecnico rossonero dovrebbe schierare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic per guidare l'assalto agli azzurri di Luciano Spalletti.