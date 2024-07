Stasera Spagna-Inghilterra: gli occhi del mondo Milan sono tutti su Morata

Stasera all'Olympianstadion di Berlino andrà in scena la finale di Euro2024 fra la Spagna di Luis de La Fuente, la migliore Nazionale di questa competizione per costanza e gioco offerto, e l'Inghilterra di Gareth Southgate, alla seconda finale consecutiva dopo quella del 2021 contro l'Italia di Roberto Mancini.

Oltre a godersi lo spettacolo di una partita che non dovrebbe deludere, il mondo Milan si focalizzerà soprattutto su Alvaro Morata, prossimo a vestire la maglia rossonera dopo le notizie degli ultimi giorni. Sfumata la pista Joshua Zirkzee, la dirigenza rossonera si è immediatamente fiondata sull'attaccante e capitano della Spagna, che se da un lato divide l'ambiente, dall'altro mette d'accordo praticamente tutti dalle parti di Casa Milan e Milanello, anche perché per caratteristiche dovrebbe essere l'attaccante perfetto per lo stile di gioco dominante che ha intenzione di attuare l'anno prossimo Paulo Fonseca.

A fronte di questo gli occhi del mondo Milan stasera saranno tutti su Morata, che con un Europeo in più in bacheca potrebbe e dovrebbe arrivare in rossonero con motivazioni ancora più alte di quelle con la quali sarebbe sbarcato a Milano. Staremo a vedere, ma nel frattempo c'è una finale da godersi.