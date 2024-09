Stati Uniti in amichevole con il Canada: titolari Pulisic e Musah

Questa sera in campo anche Christian Pulisic e Yunus Musah con gli Stati Uniti. I due rossoneri sono stati scelti tra gli undici titolari per la partita in programma alle 22 contro il Canada, gara amichevole. In panchina per la selezione a stelle e strisce giocherà il tecnico ad interim Mikey Varas, in attesa che arrivi l'ufficialità per il nuovo allenatore Mauricio Pochettino. La partita si gioca a Kansas City.

La formazione ufficiale degli Stati Uniti:

Schulte

Richards, Ream, Scally

Lund, Cardoso, Musah, Aaronson

Tillman, Balogun, Pulisic