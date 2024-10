Statistiche e particolari curiosità: tutti i numeri di Milan-Udinese

vedi letture

Dopo la bella ma sofferta vittoria del Milan contro l'Udinese, di seguito tutte le statistiche e curiosità della gara fornite dal sito Opta.

Christian Pulisic è l'unico giocatore ad aver segnato più di 10 gol (17) e fornito più di 10 assist (11) dall'inizio della passata stagione in Serie A.

Dall'inizio della passata stagione, solamente Cole Palmer (44 - 28G, 16A) ha preso parte a più reti di Christian Pulisic (28 - 17G 11A) tra i centrocampisti nei cinque principali campionati europei. Nota lieta anche per Samuel Chukwueze, che è tornato alla rete in un match casalingo in campionato per la prima volta dal 27 febbraio 2023 nei maggiori cinque tornei internazionali (vs Getafe – con la maglia del Villareal).

Ancora Pulisic On Fire. Nessun giocatore ha preso parte attiva a più reti di Pulisic in questo avvio di campionato (otto, come Marcus Thuram e Mateo Retegui – frutto di cinque reti e tre assist). Il Milan ha vinto tre gare casalinghe di campionato di fila senza subire gol, per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2022 (cinque in quel caso). Sempre i rososneri, hanno vinto quattro gare di fila in Serie A dopo la sosta delle Nazionali per la prima volta dal periodo tra l’ottobre 2010 e l’ottobre 2011 (cinque in quel caso).



Da un lato, nessuna formazione ha realizzato più reti del Milan nei primi 15’ di gioco in questo campionato (quattro, come l’Inter); dall’altro, solo la Lazio (cinque) ne ha concessi più dell’Udinese nella stessa frazione di gara nella Serie A 2024/25 (tre) e il Milan è la formazione che ha realizzato almeno una rete con più giocatori differenti in questa Serie A: 10, segue il Napoli a nove.

Cartellini rossi

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16) solo il Bologna (54) ha ricevuto più cartellini rossi rispetto al Milan nella competizione (53).

Il Milan è la formazione che ha calciato più volte in porta nel primo tempo di gara in questo campionato (25, almeno cinque in più di qualunque altra squadra – a 20 la Fiorentina).