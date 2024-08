Stato d'allarme a Milanello: duro discorso di Ibra e Moncada alla squadra

Nella giornata di ieri Gerry Cardinale ha fatto visita a Milanello dopo che è scattato lo stato di allarme a seguito della sconfitta di Parma. Il patron rossonero ha incontrato dirigenza e staff tecnico, confermando la piena fiducia nei confronti di Paulo Fonseca, che già da sabato contro la Lazio avrà il compito di far cambiare atteggiamento alla squadra.

Il numero uno di RedBird non ha incontrato i giocatori perché uscito da Milanello poco prima dell'allenamento in compagnia di Giorgio Furlani, a differenza invece di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, che stando a Tuttosport avrebbero fatto un duro discorso alla squadra.

Scrive il quotidiano che i due dirigenti rossoneri "hanno assistito alla seduta di allenamento e poi hanno anche parlato, in seduta plenaria, ai giocatori nella speranza che le parole dello svedese possano dare una sterzata al morale dei calciatori, apparsi confusionari e disorganizzati sul campo del Tardini.

[...]Toccherà principalmente a Ibrahimovic e Moncada stare più vicini alla squadra in questo periodo, perché Milanello – specie in questi casi – va presidiata quotidianamente e c’è la necessità di parlare con i giocatori, far loro capire con i fatti quanto la dirigenza ci tenga a loro e che certe cose – tipo la reazione di Leao contro alcuni tifosi che lo avevano beccato – non si devono fare. Lavorare sulla testa per far andare più forte le gambe è fondamentale e questo Milan ha davvero bisogno di rimettersi in bolla a livello psicologico, perché quanto visto contro Torino e Parma è tutto fuorché quello che una squadra che punta a vincere deve fare".