Stavolta l'Olimpico sarà davvero azzurro: 16 mila tifosi, 4 mila svizzeri. Poi niente coprifuoco

Questa volta, pochi dubbi: l’Olimpico sarà azzurro. Sempre pieno al 25 per cento della capienza, lo stadio capitolino nell’esordio dell’Italia a Euro 2020 è stato caratterizzato dalla massiccia presenza (soprattutto a livello sonoro) di sostenitori turchi. Domani contro la Svizzera, sarà un po’ più complicato: sui 15.948 biglietti venduti, scrive La Gazzetta dello Sport, 6 mila arrivano dall’Italia e 4 mila dalla Svizzera. Quanto agli altri, è probabile che chi arriverà dall’estero tiferà azzurro, specie considerando che i fan elvetici che hanno viaggiato a Baku non potranno farlo anche a Roma per le norme anti-Covid (servirebbe la quarantena). In caso di vittoria, si potrà fare festa fino a tardi: il Lazio, come la maggior parte delle regioni italiane ormai, è infatti in zona bianca e senza coprifuoco.