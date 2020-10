Stipendi in Serie A, gli italiani più pagati: Donnarumma al secondo posto

Come riportato da una dettagliata analisi della 'Gazzetta dello Sport', in edicola quest'oggi, sul monte ingaggi dei giocatori della Serie A sono stati resi noti i calciatori italiani che guadagnano di più. In questa classifica, dietro al primatista Bonucci, figura il portierone rossonero Donnarumma. Questa la top five:

Leonardo Bonucci (Juventus) 6,5 milioni di euro netti

Gianluigi Donnarumma (Milan) 6 milioni di euro netti

Federico Chiesa (Juventus) 5 milioni di euro netti

Lorenzo Insigne (Napoli) 4,6 milioni di euro netti

Ciro Immobile (Lazio), Federico Bernardeschi (Juventus) 4 milioni di euro netti