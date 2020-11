Storia rossonera, 10 novembre 2010 - Milan-Palermo 3-1: Ibra tra i marcatori

Sono trascorsi 10 anni da Milan-Palermo del 10 novembre 2010 ed in campo il filo conduttore è sempre Zlatan Ibrahimovic e la posizione in classifica dei rossoneri. In quella sera il Diavolo piegò la resistenza rosanero a 13 minuti dalla fine, proprio con un rigore calciato dallo svedese all'angolino destro della porta difesa da Sirigu, prima che Robinho segnasse il gol del definitivo 3-1. In quella stagione, conclusa con l'ultimo Scudetto vinto dal Milan, fu la prima volta che la squadra allenata allora da Massimiliano Allegri salì al primo posto.