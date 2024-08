Strahinja Pavlovic è il quarto serbo della storia del Milan. Nessuno prima del 2022

Fino all'arrivo di Marko Lazetic a Milanello nel gennaio del 2002, il Milan non aveva mai avuto un calciatore serbo in rosa nella sua storia ultracentenaria. Oggi, due anni e mezzo dopo, il contingente in arrivo da Belgrado nella traiettoria rossonera si è quadruplicato. Strahinja Pavlovic, centrale difensivo di cui il Diavolo ha ufficializzato l'acquisto in questa settimana, è il quarto giocatore del Milan proveniente dalla Serbia. E da qui al 30 agosto, giorno in cui chiuderà il mercato, non è detto che non ci possa essere spazio per il quinto: da via Aldo Rossi, infatti, sono sulle tracce di Lazar Samardzic.

Il comunicato con cui è stato annunciato Pavlovic: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno".

La lista dei serbi milanisti:

- Marko Lazetic

- Jan-Carlo Simic

- Luka Jovic

- Strahinja Pavlovic