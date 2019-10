Strinic: "Gattuso ha fatto meglio rispetto al Milan attuale, credevo rimanesse. Con lui avrei avuto più spazio"

Ivan Strinic, ex difensore rossonero, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha parlato di Gattuso: "Beh, rispetto a come vanno le cose per adesso, Gattuso sicuramente ha fatto meglio. Però non siamo riusciti ad andare in Champions League. Con Gattuso e il suo staff sono stato bene, però sono arrivato in ritardo e quindi era difficile giocare. Credevo che rimanessero e di fare il ritiro con loro per avere più spazio. E invece...”.