Stroppa: "Il Milan sa quello che deve fare in campo, Ibra ha fatto crescere il gruppo"

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, intervistato da Sky Sport dopo la gara contro il Bologna ha parlato anche del momento dei rossoneri: "Il Milan sta crescendo strada facendo, è una squadra che sa quello che deve fare in campo. Ha ottimi equilibri, non è facile essere il Milan e giocare per vincere. Poi ha un ragazzo di 40 anni che ha fatto crescere tutti quanti nel momento più critico".