Stroppa: "Mi auguro che Messias riesca a infiammare San Siro"

Giovanni Stroppa ha parlato di Messias dalle colonne di Tuttosport: "Un difetto? Deve imparare a essere ancora più incisivo. Se dribbla come faceva a Crotone, se gioca come faceva a Crotone se si impone come a Crotone è fatta, è un giocatore da Milan. L’aspetto che fa la differenza sono sempre i gol per un giocatore come lui. Ed è quello che gli ho sempre detto. La bellezza di questa storia sarà quella di vedere tutti in piedi ad applaudire un ragazzo con una storia bellissima alle spalle, una storia che tanti vorrebbero vivere. Mi auguro davvero che riesca a infiammare San Siro con le sue giocate perché ha tutto per riuscirci e penso che Paolo Maldini lo abbia percepito più di tutti. E poi c’è Pioli, una garanzia".