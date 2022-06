Su Gabbia c'è l'interesse della Sampdoria. Castillejo verso il ritorno in Liga

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra le tante operazioni di mercato in entrata, non bisogna perdere di vista anche quelle che ci saranno in uscita. In particolare, come riporta oggi il Corriere dello Sport almeno due giocatori sono destinati all'addio. Matteo Gabbia è nel mirino della Sampdoria dell'ex allenatore rossonero Marco Giampaolo: si potrebbe pensare a un'operazione in prestito e la buona riuscita della trattativa con Conti di gennaio fa ben sperare sull'esito. In partenza anche Samu Castillejo che dopo aver realizzato il sogno di vincere un trofeo con il Milan, potrebbe ritrovare la strada di casa e scegliere un club di Liga spagnola.