Subito col pensiero all'Atalanta: Milan già da oggi ad allenarsi a Milanello

Dopo la vittoria sul Sassuolo in Coppa Italia, il Milan si rituffa subito sul campionato: c'è da affrontare il delicatissimo big match di venerdì contro l'Atalanta. Da oggi, dunque, i rossoneri si alleneranno a Milanello: prevista una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, classica per il resto del gruppo.