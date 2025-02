Suning in bancarotta, Giudice: "Come affermavo già nel 2022, il ramo di Suning riconducibile alla famiglia Zhang era un castello di società insolventi e defaultate"

Mesi complicati per Zhang Jindong. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, tre holding riconducibili all’ex proprietario dell’Inter avrebbero dichiarato bancarotta in Cina con un accordo per la ristrutturazione del debito.

Nello specifico, il 7 febbraio il National Enterprise Bankruptcy Reorganization Case Information Network (ovvero l’ente che si occupa di bancarotta e riorganizzazioni aziendali) ha annunciato che la Corte Centrale di Nanchino il 26 gennaio 2025 ha accettato la richiesta di riorganizzazione fallimentare da parte di Suning Appliance Group, Suning Holdings Group e Suning Real Estate Group e che nelle prossime settimane andranno in scena i primi incontri con i creditori.

Alessandro Giudice, commercialista, revisore dei conti ed editorialista per il Corriere dello Sport, commenta così la situazione dell'ex proprietà interista, affermando verità passate, forse passate troppo in sordina..

Giudice commenta sui propri canali social: "Come scrivevo già nel 2022, anche il ramo di Suning ancora riconducibile alla famiglia Zhang (ramo a cui faceva capo la catena di controllo Inter) era un castello di carta di società già insolventi, defaultate o tenute in piedi con il respiratore artificiale. Era solo questione di tempo. Spiace per i tanti espertoni che facevano ironie, lazzi, insulti o che pensavano di fare i professorini coi loro distinguo".