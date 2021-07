Super Kessie alle Olimpiadi: decisivo il suo gol per la vittoria della Costa d'Avorio

La Costa d'Avorio inizia la sua avventura alle Olimpiadi con un successo per 2-1 contro l'Arabia Saudita: a decidere il match è stato un bellissimo gol del rossonero Franck Kessie, che ha siglato la rete della vittoria. Il centrocampista del Milan ha giocato dal primo minuto ed è rimasto in campo per tutti i 90'.