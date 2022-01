Super Tomori: implacabile in difesa, preciso nei passaggi  

Implacabile in difesa, abile anche col pallone tra i piedi. Fikayo Tomori è un giocatore completo, un vero e proprio perno della squadra di Stefano Pioli. Insuperabile nell’uno contro uno, imperioso nel gioco aereo, bravo anche in fase di impostazione. I numeri non mentono: in questa stagione in Serie A, il giovane inglese ha effettuato 947 passaggi (837 corti e 110 lunghi) con una precisione dell’89 percento. Mica male per un difensore.