Superlega: dietrofront JpMorgan "valutato male il progetto"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA-AFP) - ROMA, 23 APR - Anche JPMorgan prende le distanze dalla Superlega europea. La banca d'affari americana ha ammesso di aver "chiaramente giudicato male" il progetto che avrebbe finanziato e che si è rapidamente trasformato in un fiasco. "Abbiamo chiaramente valutato male come questa operazione sarebbe stata percepita dal mondo del calcio in generale e l'impatto che avrebbe avuto in futuro. Impareremo da questo", ha detto un portavoce di JPMorgan. La banca non dichiara esplicitamente se sta tagliando i legami con la Superlega. (ANSA-AFP).