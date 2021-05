Superlega, primo effetto sulla Serie A: Scaroni si dimette da consigliere

L’effetto Superlega ha avuto una prima conseguenza sulla Serie A: Scaroni, ha presentato le dimissioni da consigliere di Lega. Una volontà che è emersa ieri in assemblea, con il presidente Dal Pino che ha ringraziato il numero uno del Milan "per il prezioso e valido contributo prestato nello svolgimento delle sue funzioni". Come riporta La Gazzetta dello Sport, le dimissioni sono sul tavolo ma non sono ancora state discusse in assemblea: non è scontato che vengano accettate, anzi.