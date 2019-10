L'unica tripletta di Suso in Serie A è stata realizzata con la maglia del Genoa, proprio allo stadio Luigi Ferraris contro il Frosinone (aprile 2016). Il fantasista spagnolo ha segnato in entrambe le ultime due sfide contro il Grifone nella massima serie, è la sua miglior striscia di partite in gol contro le avversarie presenti nel campionato in corso.