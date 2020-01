Suso è rimasto in panchina nelle ultime tre giornate di campionato, subentrando soltanto nella sfida di Coppa Italia contro la SPAL. Per ritrovare un precedente simile bisogna tornare al 2015, quando con Sinisa Mihajlovic lo spagnolo collezionò una sola gara (da titolare) da agosto a fine dicembre in Serie A.