Svanberg su Ibrahimovic: "Dà sempre una grande mano, basti vedere cosa fa in campo e fuori"

© foto di www.imagephotoagency.it

Matias Svanberg, centrocampista del Bologna, si è così espresso a Dazn su Ibrahimovic: "Lui dà sempre una grande mano ai suoi compagni, basta vedere cosa fa in campo e fuori anche se questa stagione è stata difficile per via degli infortuni. Lui mi dice sempre di tirare in porta, di provarci, crede che io abbia un buon tiro".