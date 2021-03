Svezia, Ibra ha rifiutato la maglia numero 10. E non sarà capitano

In Svezia hanno trovato un Ibrahimovic più disponibile e maturo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante, tornato in Nazionale dopo quasi cinque anni, non ha avanzato pretese sul suo ruolo né sulla fascia da capitano. Non solo: Zlatan ha rifiutato pure l’offerta del compagno Forsberg di prendersi la maglia numero dieci. Si è fatto “prestare” - per così dire - la 11 dal giovane Alexander Isak.