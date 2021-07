Svezia, il c.t. Andersson: "Ibra in squadra per le qualificazioni mondiali"

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del c.t. della Svezia, Janne Andersson, il quale si è già sbilanciato sul rientro in nazionale di Zlatan Ibrahimovic: "Se starà bene - ha affermato - tornerà in squadra per le prossime qualificazioni mondiali". Il fuoriclasse svedese, dopo aver saltato l’Europeo, ora tenta l’assalto a Qatar 2022.