Tabù Gasperini: il Milan non vice contro l'allenatore della Roma dal 2022/23

Gian Piero Gasperini è una delle bestie nere del Milan negli ultimi anni. Anzi, il tecnico di Grugliasco potremmo definirlo un vero e proprio tabù per la formazione rossonera, che non ci vince contro dalla stagione 2022/23. In quell'occasione il Diavolo scudettato riuscì ad avere la meglio sull'Atalanta grazie alle reti di Theo Hernandez e Junior Messias.

Da quel momento in poi il Milan ha perso 4 delle ultime 5 partite contro le squadre di Gasperini, pareggiando 1 a 1 quella del gennaio 2024. Prendendo in considerazione, invece, gli ultimi 10 incontri, il bilancio è perfettamente in equilibrio, con 4 vittorie per parte e due pareggi.