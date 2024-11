Tacchinardi: "Le regole attuali limitano troppo chi difende”

Alessio Tacchinardi, ex difensore, si è così espresso a il posticipo.it sulle polemiche arbitrali di questa stagione di Serie A: "Adesso il difensore non può più fare nulla. A me così il calcio non piace. Il gol di Pulisic con l’Inter nell’ultimo derby avviene proprio perché nessuno può toccarlo. Anni fa non avrebbe mai segnato un gol così. Ma non per mancanza di qualità dei difensori, bensì perché le regole attuali limitano troppo chi difende”.