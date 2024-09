Tacchinardi: "Leao e Theo sono forti tecnicamente ma pensano a sè stessi, non al gruppo"

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus ora allenatore ed opinionista, ha voluto parlare così del fatidico episodio del cooling break durante Lazio-Milan. Queste le sue parole a Pressing in merito al comportamento di Theo e Leao:

"Il Milan non ha leader, Theo e Leao non lo sono, sono stati lì a bere e non hanno messo in bella luce i propri compagni e allenatore. Loro due sono dei giocatori fortissimi tecnicamente, ma in questi anno hanno dimostrare che non sono dei leader per il gruppo, loro ad oggi pensano a se stessi, è stato un gesto gravissimo".