Tacchinardi: "Leao zoppo è meglio di Okafor. E' una follia lasciarlo fuori e dire che è uguale agli altri"

Alessio Tacchinardi, ex giocatore, intervenuto a Pressing, ha parlato così di Rafael Leao: "Ibrahimovic è stato un giocatore importante e Capello non lo trattava come gli altri, lo coccolava, lo aiutava, aveva per lui un trattamento diverso rispetto agli altri giocatori. Fonseca non ha ancora trovato la chiave per entrare nella testa di Leao. In questo modo gliel'ha chiusa completamente.

Il discorso di Fonseca, che mette sullo stesso piano Leao e Musah, è follia. Leao è un altro tipo di giocatore. Fonseca sta facendo un braccio di ferro. Per me Leao zoppo è meglio di Okafor che non mi piace come giocatore. Leao si sta chiudendo sempre di più in sè con questo comportamento di Fonseca. E' follia dire che è uguale agli altri, lo devi coccolare, devi stargli vicino. E' vero che deve dare di più, ma purtroppo la sensazione è che ormai il rapporto sia rotto completamente. Per me è follia lasciarlo fuori".