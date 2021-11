Tacchinardi: "Nonostante la sconfitta di ieri i rossoneri stanno facendo un super campionato"

Alessio Tacchinardi, intervenuto a Pressing, trasmissione in onda sulle reti Mediaset, ha parlato del Milan e della lotta scudetto che vede coinvolti i rossoneri con Napoli e Inter. Tacchinardi ha detto: “Fra Napoli, Inter e Milan per me il Milan è un gradino sotto e prima o poi i valori usciranno. I rossoneri stanno facendo comunque un super campionato, ma quando cala un po’ l’intensità mentale e di reparto, si vedono delle lacune che sono abbastanza lampanti”.