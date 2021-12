Tacchinardi: "Un Ibrahimovic a 40 anni alla Juventus servirebbe "

Alessio Tacchinardi, ex giocatore fra le altre della Juventus, parlando proprio dei bianconeri dagli studi di Mediaset durante la trasmissione ‘Pressing’, si è lasciato andare dicendo una frase che riguarda anche Zlatan Ibrahimovic. Tacchinardi ha detto: “Vedere nell’attacco della Juventus, Alvaro Morata e Moise Kean, e non vedere Ibrahimovic che è altrove mi fa pensare. Un Ibrahimovic a 40 anni alla Juventus forse servirebbe. Lo svedese continua a fare gol e a far emozionare i tifosi”.