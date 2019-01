Tanti auguri a capitan Romagnoli!

Protagonista lo è stato dalla prima stagione ma questa, la quarta in rossonero, è davvero unica per Romagnoli. Diversa, migliore, speciale e importante: vissuta da capitano. Da inizio 2018/19 indossa la fascia al braccio e guida, in campo, la squadra. Questo ha comportato maggiori responsabilità, caricate in spalla e gestite al meglio da una certezza di questo Milan. Un leader silenzioso, un difensore centrale forte, solido ed efficace. Oggi, 12 gennaio 2019, Alessio compie 24 anni!

Alla solita costanza nelle prestazioni da titolare inamovibile, 15 in Serie A e 4 in Europa League, Romagnoli ha aggiunto dei gol pesanti: contro Genoa e Udinese, in meno di una settimana, ha segnato due reti che sono valse due vittorie e sei punti in campionato. Nel Diavolo ha un ruolo di primissimo piano, per Mister Gattuso è un giocatore fondamentale e per tutti i tifosi è un simbolo e un riferimento affidabile. Tanti auguri Alessio!