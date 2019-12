Tanti auguri a Davide Calabria!!!

Un giovane veterano. Calabria conosce benissimo il Milan, come quasi nessuno nella rosa attuale. Dopo aver esordito in Serie A nel maggio 2015, ormai si avvicina sempre di più alle 100 presenze in rossonero. E oggi, 6 dicembre, festeggia 23 anni! Nella stagione in corso, che per lui deve ancora decollare, il nostro terzino destro ha giocato dieci gare e fornito un assist (a Roma). Un giocatore di corsa e lotta, sempre a disposizione alla causa del Diavolo ma anche della Nazionale U21. Un ragazzo umile e ambizioso, sempre pronto a dare il massimo per la squadra di Mister Pioli. Tanti auguri Davide!