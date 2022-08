Tanti auguri a Filippo Inzaghi che compie 49 anni. Il Milan: "Un numero 9 leggendario"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Oggi è il compleanno di uno di quei calciatori entrati nel cuore di tutti i tifosi del Milan, Filippo Inzaghi. L’ex attaccante rossonero, nato a Piacenza il 9 agosto 1973, compie 49 anni. Per ‘Superpippo’ sono state ben 11 le stagioni da calciatore al Milan: 300 partite giocate e 126 gol messi a segno. Il palmares di Inzaghi con il Diavolo è ricchissimo e si annovera di 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per Club. Appesi gli scarpini al chiodo, Inzaghi ha iniziato allenare dapprima gli Allievi Nazionali del Milan per poi passare alla Primavera. La svolta da allenatore avviene il 9 giugno 2014 quando viene nominato tecnico della prima squadra restando in carica una sola stagione prima dell’esonero comunicatogli a giugno 2015. Attualmente allena la Reggina in Serie B. Da giocatore, in nazionale ha disputato 57 partite segnando 25 gol. Nel 2006 si è laureato campione del mondo con l’Italia nei Mondiali di Germania. Il Milan gli dedica un post sui social scrivendo: “Non servono parole, bastano i suoi gol: tanti auguri a un 9 leggendario!”.