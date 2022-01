Tanti auguri a Giovanni Stroppa che oggi compie 54 anni!

Tanti auguri a Giovanni Stroppa, ex calciatore del Milan che oggi compie 54 anni. Il tecnico del Monza è stato celebrato sul proprio profilo Twitter dal Milan, squadra con cui ha collezionato 85 presenze siglando anche 9 gol.

Wishing a wonderful birthday to Giovanni Stroppa as he turns 54 today



Buon compleanno a Giovanni Stroppa: 54 anni oggi, tanti auguri @BancoBPMSpa #SempreMilan pic.twitter.com/aIUzGM0YNv