Tanti auguri a Jose Altafini!

© foto di Federico De Luca

In Brasile è conosciuto come 'Mazzola' o 'Mazola', data la sua somiglianza col noto Valentino, ma José Altafini è rimasto famoso negli annali calcistici non solo per questo soprannome. Attaccante brasiliano di grande classe, aveva anche il passaporto italiano, fatto che gli permise di vestire le maglie di entrambe le nazionali. Gli inizi nel grande calcio furono nel Palmeiras, ma nel '58 ecco la chiamata irrinunciabile del Milan. Con i rossoneri Altafini giocò 7 stagioni segnando oltre 100 gol. Nel '65, dopo essersi tolto molte soddisfazioni in rossonero, passò al Napoli dove costruì una meravigliosa coppia gol con Omar Sivori. Nella parte finale della carriera si trasferì alla Juventus, dove giocò per 4 anni prima di volare in svizzera, al Chiasso. Poi, l'ultima annata da calciatore con la maglia del Mendrisiostar. Come detto ha vestito sia la maglia del Brasile che quella dell'Italia, ma solo con la Seleçao riuscì a trionfare, nel Mondiale svedese del '58. In carriera ha vinto 4 campionati, una Coppa dei Campioni e come detto un Mondiale col Brasile. Oggi Jose Altafini compie 81 anni.