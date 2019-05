Tanti auguri a José Mauri, oggi compie 23 anni

Nella vittoria casalinga contro il Bologna ha ribadito l'importanza del farsi trovare pronti quando serve. Jose Mauri non ha trovato tantissimo spazio in questa stagione ma quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. "Ognuno deve capire il proprio ruolo all'interno dello spogliatoio. Personalmente cerco di farmi trovare sempre pronto, lavoro ogni giorno anche quando magari non gioco", ha dichiarato al termine di quella partita, in cui ha anche servito il suo primo assist in maglia rossonera per il vantaggio di Suso. Oggi Mauri compie 23 anni e noi vogliamo unirci ai festeggiamenti facendogli i nostri migliori auguri di buon compleanno. ¡Felicidades Jose!