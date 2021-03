Tanti auguri a Lentini per i suoi 52 anni: il post del Milan sui social

Nato a Carmagnola in provincia di Torino il 27 marzo 1969, compie oggi 52 anni, Gianluigi Lentini. Arrivato al Milan nell’estate del 1992 come colpo di mercato di Silvio Berlusconi, Lentini è rimasto in rossonero per 4 stagioni, fino al 1996. Purtroppo gli infortuni ne hanno condizionato il rendimento, altrimenti avrebbe potuto dare alla causa rossonera molto di più di quanto non abbia fatto. Il palmares di Lentini con i rossoneri è ricco, e si costituisce di: 3 scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 1 Champions League e 1 Supercoppa Europea. La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri del Milan e augura a Lentini di passare un buon compleanno.